В Подмосковье около 50% участников опроса по вейпам поддержали их запрет

28 января 2026, 18:25

оригинал Фото: istockphoto / Nadzeya Haroshka

В Московской области провели опрос по поводу ограничения использования вейпов. Порядка 50% респондентов выступили за их полный запрет, рассказала председатель Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.





Она выступила на заседании круглого стола на тему «Регулирование рынка вейпов: правовые механизмы и общественные интересы». Мероприятие провела в Мособлдуме фракция «Единая Россия». Участников познакомили с результатами опроса жителей региона.

«Проведённый среди почти трёх тысяч молодых жителей региона опрос подтверждает: вейпинг – уже не подростковое любопытство, а устойчивая привычка. Самый важный вывод нашего совместного опроса с Молодой Гвардией Единой России – миф о неосведомлённости молодёжи разрушен. Почти все опрошенные прекрасно понимают, что вейпы вредны. Проблема – не в дефиците информации, а в реальной зависимости», – отметила Некрасова.

«Но мы видим так называемое окно возможностей: порядка 50% молодых людей внутренне готовы бросить курить. Это колоссальный запрос на помощь. Однако одними запретами не обойтись. Нужна системная работа: профилактика, формирование ценности заботы о себе и ответственности за своё здоровье. Именно так можно добиться реальных изменений», – заключила председатель МОМП.