Народная программа ЕР обеспечила диспансеризацию в отдалённых районах Подмосковья

26 июня 2026, 19:41

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Благодаря народной программе «Единой России» жителям отдалённых территорий Подмосковья стала доступна выездная диспансеризация. Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии в Московской области.





Одними из первых с диагностическим комплексом на базе искусственного интеллекта познакомились пациенты и сотрудники социального центра «Орехово-Зуевский» в селе Ильинский Погост. Жители городского округа проверили своё здоровье с помощью мобильного комплекса со встроенной рентгенографией, маммографией и ЭКГ.



Для проведения анализов оказалось достаточно двух фельдшеров и трёх медсестёр. В расшифровке результатов участвовали эксперты ФМБА России.



Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

По словам заведующей отделением социального центра «Орехово-Зуевский» Юлии Бадаевой, диспансеризацию прошли жители старше 80 лет, нуждающиеся в особом уходе. Маломобильным пациентам скрининг сделали прямо в комнатах проживания.

«Кровь сдали, рентген и кардиограмму прошли. Всё организовано отлично, без очередей и суеты», – поделилась пациентка центра Людмила Саблина.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО



«Мы видим важность внедрения цифровизации. Все высокотехнологичные исследования объединены в единую IT-систему. Специально запрограммированный искусственный интеллект способен проводить первичный анализ полученных данных, а при необходимости к работе оперативно подключаются профильные узкие специалисты», – рассказал Панин.