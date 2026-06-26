Народная программа ЕР обеспечила диспансеризацию в отдалённых районах Подмосковья
Благодаря народной программе «Единой России» жителям отдалённых территорий Подмосковья стала доступна выездная диспансеризация. Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии в Московской области.
Одними из первых с диагностическим комплексом на базе искусственного интеллекта познакомились пациенты и сотрудники социального центра «Орехово-Зуевский» в селе Ильинский Погост. Жители городского округа проверили своё здоровье с помощью мобильного комплекса со встроенной рентгенографией, маммографией и ЭКГ.
Для проведения анализов оказалось достаточно двух фельдшеров и трёх медсестёр. В расшифровке результатов участвовали эксперты ФМБА России.
По словам заведующей отделением социального центра «Орехово-Зуевский» Юлии Бадаевой, диспансеризацию прошли жители старше 80 лет, нуждающиеся в особом уходе. Маломобильным пациентам скрининг сделали прямо в комнатах проживания.
«Кровь сдали, рентген и кардиограмму прошли. Всё организовано отлично, без очередей и суеты», – поделилась пациентка центра Людмила Саблина.Как отметил депутат Госдумы Геннадий Панин, благодаря мобильной диспансеризации медицинская помощь доходит до самых удалённых населенных пунктов.
«Мы видим важность внедрения цифровизации. Все высокотехнологичные исследования объединены в единую IT-систему. Специально запрограммированный искусственный интеллект способен проводить первичный анализ полученных данных, а при необходимости к работе оперативно подключаются профильные узкие специалисты», – рассказал Панин.В народную программу «Единой России» в 2021 году вошло около 780 000 наказов жителей. В Московской области она выполнена на 98%. За пять лет в регионе построили около 60 объектов здравоохранения. Благодаря дистанционной медицине можно продлить рецепт, не выходя из дома, оценить анализы и скорректировать лечение. С начала года в регионе провели уже более двух миллионов телемедицинских консультаций – вдвое больше, чем годом ранее.
Сейчас «Единая Россия» собирает наказы жителей для новой народной программы на следующие пять лет. Предложения принимают по телефону 8 (800) 200-89-50, через электронную форму на сайте, а также в общественных приёмных партии во всех муниципалитетах региона.