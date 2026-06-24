Реутовские врачи вернули подвижность руки пациенту с тяжёлой сердечной патологией

24 июня 2026, 16:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Реутовской больницы вернули 60-летнему пациенту подвижность руки после тяжёлой травмы плеча. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мужчина пожаловался медикам на боль и ограничение движений в правом плече. Более полугода назад он упал дома на правый бок и ударился плечом. Сначала пациента беспокоили только боль и припухлость, и за медицинской помощью он не обращался. Однако со временем конечность начала терять свою функцию, и мужчина уже не мог поднимать её выше плеча.



Обследование выявило разрыв мышц и длительное хроническое воспаление сухожилий. Без операции всё могло закончиться полной потерей подвижности сустава и инвалидизацией. Одновременно у пациента выявили серьёзную сердечную патологию, для лечения которой его перевели в кардиологическое отделение.



Состояние сердечной мышцы было критическим. Сократительная функция снижена до 40%, что являлось противопоказанием к любому оперативному вмешательству под общим наркозом. После лечения врачебный консилиум принял решение о малоинвазивном вмешательстве на плечевом суставе.

«С помощью микроинструментов и видеокамеры мы удалили воспалённые ткани, восстановили целостность мышц и сухожилий, сформировали новое ложе для связочного аппарата. Операцию выполнили через небольшие проколы без разрезов, что позволило сократить сроки восстановления и снизить риск послеоперационных осложнений. В результате нам удалось сохранить сустав и восстановить его функцию», – рассказал травматолог-ортопед Роман Туркия.