В Сергиевом Посаде мужчина потерял сознание и попал под работающий культиватор

26 июня 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли пострадавшего при работе с культиватором. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В медучреждение самостоятельно обратился мужчина, получивший тяжёлые травмы ног во время работы с мотоблоком на дачном участке. Он рассказал, что внезапно его ноги стали «ватными», он потерял равновесие и оказался под вращающимися фрезами работающей машины.



Врачи диагностировали у пациента множественные глубокие рваные раны бедра, голени и стопы. В прошлом он перенёс инфаркт миокарда, а также страдал сахарным диабетом второго типа и артериальной гипертензией. По словам врачей, сочетание этих хронических заболеваний могло спровоцировать внезапный приступ слабости.

«Повреждений костных структур мужчине удалось избежать, однако раны оказались глубокими и сильно загрязнёнными. Мы немедленно выполнили первичную хирургическую обработку ран и наложили швы», – рассказал заведующий травматологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Игорь Кучерявый.