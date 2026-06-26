В Сергиевом Посаде мужчина потерял сознание и попал под работающий культиватор
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли пострадавшего при работе с культиватором. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В медучреждение самостоятельно обратился мужчина, получивший тяжёлые травмы ног во время работы с мотоблоком на дачном участке. Он рассказал, что внезапно его ноги стали «ватными», он потерял равновесие и оказался под вращающимися фрезами работающей машины.
Врачи диагностировали у пациента множественные глубокие рваные раны бедра, голени и стопы. В прошлом он перенёс инфаркт миокарда, а также страдал сахарным диабетом второго типа и артериальной гипертензией. По словам врачей, сочетание этих хронических заболеваний могло спровоцировать внезапный приступ слабости.
«Повреждений костных структур мужчине удалось избежать, однако раны оказались глубокими и сильно загрязнёнными. Мы немедленно выполнили первичную хирургическую обработку ран и наложили швы», – рассказал заведующий травматологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Игорь Кучерявый.Кроме того, пациенту проводили антибиотикотерапию, противовоспалительное и антикоагулянтное лечение. Через пять дней его выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь мужчина будет продолжать амбулаторное лечение под наблюдением травматолога.
В Минздраве Подмосковья напомнили, что нельзя приступать к работе с мотоблоком при любом недомогании – головокружении, слабости, ощущении «ватных» ног, головной боли, потемнении в глазах, перебоях в работе сердца, повышенном артериальном давлении. Все эти симптомы могут быть предвестниками потери сознания.