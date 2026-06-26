Подмосковный травматолог рассказал, что делать нашедшему бесхозный предмет ребёнку
Любой бесхозный предмет на улице, в транспорте или в общественном месте может быть опасен. Об этом предупредил родителей главный внештатный детский специалист – травматолог‑ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
По его словам, нужно обязательно объяснить ребёнку простые правила, чтобы сохранить его жизнь и здоровье. Категорически запрещено трогать, передвигать, бросать предмет и даже близко подходить к нему.
Под видом обычной вещи может скрываться, например, самодельное взрывное устройство или отравляющее химическое вещество. Даже если находка похожа на игрушку, свёрнутую купюру или спичечный коробок, прикасаться к ней нельзя. Чтобы ребёнок лучше запомнил правила, отработайте ситуацию в игре. Придумайте сценарий и попросите его показать, как он поступит при обнаружении бесхозного предмета, посоветовал Григорьев.
Нужно также объяснить ребёнку, что, если он нашёл бесхозный предмет, необходимо отойти на безопасное расстояние – не менее 30 метров. Далее надо зафиксировать время обнаружения и немедленно сообщить о находке взрослому – родителю, учителю, полицейскому, водителю, охраннику или прохожему.
Если взрослых нет рядом, надо позвонить в экстренные службы – в полицию по телефону 102 или в единую службу спасения по телефону 112. Требуется чётко объяснить, что именно, где и когда найдено. Обязательно нужно дождаться прибытия специалистов.
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