Подмосковный травматолог рассказал, что делать нашедшему бесхозный предмет ребёнку

26 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Любой бесхозный предмет на улице, в транспорте или в общественном месте может быть опасен. Об этом предупредил родителей главный внештатный детский специалист – травматолог‑ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.