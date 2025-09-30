В Подмосковье начали строить новые линии освещения дорог

В Подмосковье стартовали работы по строительству линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Первым объектом стал Серпухов. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марата Сибатулина, в городе планируется обустроить свыше 46 км линий освещения на 36 участках дорог возле социальных объектов и на подъездах к населённым пунктам. Сейчас специалисты размечают места для установки опор.
Дополнительно более 10 км новых линий появятся в округах Дмитровский, Лыткарино, Подольск, Сергиево-Посадский, Чехов и Щёлково. Подключение объектов планируют завершить до конца 2025 года.
В Серпухове освещение построят в деревнях Щеблово, Глазово, Судимля, в Пущино, на подъезде к посёлку Мирный, а также на ряде ключевых участков городских и подъездных дорог. В других округах линии проложат, в частности, в Подольске — от улицы Объездная дорога в Сосновом Бору до остановки «Новое Коледино», в Щёлкове — через СНТ Отрада и деревню Соколово, в Сергиево-Посадском округе — в деревне Шапилово, а также на ряде трасс в Чехове, Лыткарине и Дмитровском округе.
В Минтрансе напомнили, что в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе построили 35 км линий освещения на вылетных магистралях.
Актуальную информацию о дорогах и транспорте Московской области можно найти в официальных каналах в Telegram и MAX.