В Подмосковье начали строить новые линии освещения дорог

30 сентября 2025, 11:44

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье стартовали работы по строительству линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.