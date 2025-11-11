Подмосковная фабрика Федоскино представила традиционную русскую лаковую миниатюру на форуме «Культура Традиции Наследие»
Фабрика Федоскино из Московской области стала одним из участников форума «Культура Традиции Наследие». Участники и гости форума смогли увидеть вековую традицию русской лаковой миниатюры, которой фабрика занимается уже 230 лет.
Предприятие более двух веков производит лаковые изделия с миниатюрной росписью по неизменной технологии.
«Народные художественные промыслы — это наше достояние, это тот пресловутый культурный код, о котором сейчас многие говорят. Для нас очень важно популяризировать промысел. Мы делаем все возможное, чтобы показать молодой аудитории, что народное художественное искусство — это всегда актуально и модно», — рассказал Генеральный директор фабрики Илья Азолин в интервью «Радио 1».Сегодня на форуме у фабрики состоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Он призван объединить усилия участников в продвижении народных художественных промыслов. Посетители также обсудили с экспертами актуальные тенденции креативной индустрии.
«Особое внимание уделяется культурному коду, традициям и исполинам России. Желаю всем продуктивной работы, успехов и уверена, что при сохранении народно-художественных промыслов, наших традиций и культурного кода Россия ничем не страшна, и мы обязательно победим», — зампред Совета Федерации Инна Святенко передала слова Валентины Матвиенко.Заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула, что современные творческие индустрии развивают новые проекты, поддерживают образовательные программы и цифровые инновации, а народные художественные промыслы становятся источником вдохновения для молодых художников и дизайнеров.
Форум продемонстрировал, что народные промыслы продолжают гармонично сочетаться с современными технологиями и актуальны для молодежи и международной аудитории. Фабрика Федоскино стала символом того, как историческое искусство сохраняется и развивается в XXI веке на территории Московской области.