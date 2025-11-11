Подмосковная фабрика Федоскино представила традиционную русскую лаковую миниатюру на форуме «Культура Традиции Наследие»

11 ноября 2025, 13:10

Федоскино демонстрирует народные промыслы на форуме «Культура Традиции Наследие»

Фабрика Федоскино из Московской области стала одним из участников форума «Культура Традиции Наследие». Участники и гости форума смогли увидеть вековую традицию русской лаковой миниатюры, которой фабрика занимается уже 230 лет.





Предприятие более двух веков производит лаковые изделия с миниатюрной росписью по неизменной технологии.





«Народные художественные промыслы — это наше достояние, это тот пресловутый культурный код, о котором сейчас многие говорят. Для нас очень важно популяризировать промысел. Мы делаем все возможное, чтобы показать молодой аудитории, что народное художественное искусство — это всегда актуально и модно», — рассказал Генеральный директор фабрики Илья Азолин в интервью «Радио 1».

«Особое внимание уделяется культурному коду, традициям и исполинам России. Желаю всем продуктивной работы, успехов и уверена, что при сохранении народно-художественных промыслов, наших традиций и культурного кода Россия ничем не страшна, и мы обязательно победим», — зампред Совета Федерации Инна Святенко передала слова Валентины Матвиенко.

