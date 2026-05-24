Народный артист России Евгений Князев представил проект в Коломне

24 мая 2026, 18:01

Фото: Марина Анисимова

Народный артист России Евгений Князев восхитился преображением Коломны перед показом масштабного проекта «Семьи небесные. Воздух» на Соборной площади. Как сообщает ГАУ АИС «Подмосковье», актер озвучил текстовую часть постановки и поделился особым отношением к городу.





Князев признался, что каждый его приезд в Коломну — это возможность заново открыть для себя один из самых самобытных русских городов. По его словам, во время прогулки по Коломне он обратил внимание, как она изменилась и как притягивает людей.

«Людям нужны такие города — с историей, с храмами, с русским духом», — отметил артист.

«Здесь удивительная атмосфера — спокойная, живая и очень настоящая», — поделился актер.