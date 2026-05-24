Народный артист России Евгений Князев представил проект в Коломне
Народный артист России Евгений Князев восхитился преображением Коломны перед показом масштабного проекта «Семьи небесные. Воздух» на Соборной площади. Как сообщает ГАУ АИС «Подмосковье», актер озвучил текстовую часть постановки и поделился особым отношением к городу.
Князев признался, что каждый его приезд в Коломну — это возможность заново открыть для себя один из самых самобытных русских городов. По его словам, во время прогулки по Коломне он обратил внимание, как она изменилась и как притягивает людей.
«Людям нужны такие города — с историей, с храмами, с русским духом», — отметил артист.Актер считает, что пространство Коломенского кремля идеально подошло для проекта, затрагивающего темы духовности, семье и исторической памяти. Вечерний показ под открытым небом среди древних соборов усилил впечатление от постановки, в которой «оживали» иконы и фрески из крупнейших музейных собраний России.
Князев рассказал, что с Коломной его связывают давние воспоминания. Ранее он провел здесь неделю в качестве председателя жюри фестиваля малых городов России. С тех пор город вызывает у него теплые чувства.
«Здесь удивительная атмосфера — спокойная, живая и очень настоящая», — поделился актер.Артист подчеркнул, что сегодня Коломна превратилась в один из центров культурного туризма. По его словам, люди приезжают сюда, чтобы увидеть настоящую Россию и почувствовать связь с историей.
Показ в Коломне открыл серию выступлений в исторических городах страны. Следующими площадками проекта станут Смоленск, Рязань, Дмитров и Каргополь.