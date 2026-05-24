В Долгопрудном спасают травмированного лебедя Ивана из парка Победы

24 мая 2026, 14:39

Живой символ Долгопрудного – лебединая пара Иван и Марья – временно покинул пруд в Центральном парке Победы. Об этом рассказала пресс-служба администрации городского округа.







Директор Объединенной дирекции парков Сергей Пятковский уточнил, что Ивану провели операцию после травмы лапы, которую заметили внимательные жители 23 мая. Помочь птице пригласили ветеринара-орнитолога и хирурга.



Во время осмотра у лебедя выявили перелом крайней правой фаланги лапы. Причину повреждения установить не удалось, поскольку видимых опасностей в пруду нет. Перед возвращением пернатой пары водоем тщательно проверяли.



По словам ветеринара и орнитолога Ивана Краснова, операция длилась около двух часов. Реабилитация займет минимум еще две недели, затем проведут повторный осмотр. Специалист дал благоприятный прогноз.



Пока лапа заживает, лебедю нельзя возвращаться в воду. Чтобы Иван не тосковал в разлуке с Марьей, им обустроили уголок на суше – в одном из помещений парка.