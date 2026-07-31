«Народный инспектор» за неделю помог выявить в Подмосковье более 500 нарушений
Бдительность пользователей мобильного приложения «Народный инспектор» помогла за неделю привлечь к административной ответственности 566 автовладельцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Сумма наложенных штрафов превысила 2,4 млн рублей.
«500 водителей привлечены за размещение машин на участках с зелёными насаждениями. Другим системным нарушением стала парковка, мешающая вывозу отходов. За неделю зафиксировали 66 случаев блокировки подъездных путей к контейнерным площадкам», – отметили в ведомстве.Чтобы зафиксировать нарушение, нужно снять видео с чётким номером автомобиля и отправить через приложение «Добродел». После рассмотрения обращения нарушитель получит штраф от 5000 до 30 000 рублей.
Перед отправкой рекомендуется ознакомиться с инструкцией.