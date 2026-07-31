В Подмосковье мошенники пытались купить саженцы деревьев по цене рассады земляники

31 июля 2026, 17:01

оригинал Фото: istockphoto / Michele Ursi

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали молодую пару, подозреваемую в мошенничестве в строительном гипермаркете. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта, расположенного в поселке Битца на Варшавском шоссе.

«На месте вызова правоохранители выяснили, что двое недобросовестных посетителей, желая купить саженцы деревьев по заниженной цене, решили обмануть систему самообслуживания. Для этого они переклеили на выбранный товар штрих-коды от рассады земляники с более низкой ценой. Сотрудники вневедомственной охраны задержали москвичей – 25-летнего молодого человека и его 19-летнюю спутницу. Их доставили в отдел полиции для разбирательства», – рассказали в пресс-службе.