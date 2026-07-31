Жители Подмосковья начали позже вступать в брак
Средний возраст женихов в Московской области за последние годы увеличился до 36 лет, а невест — до 33. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Отмечается, что регион в целом совпадает с общероссийской ситуацией: возраст невест в среднем по стране составляет 32-33 года.
«Если в 2020 году среднестатистическому подмосковному жениху было 34 года, а невесте — 32, то к 2026 году молодые стали старше, а разрыв увеличился. Мужчины «повзрослели» на два года, а женщины — на один», — говорится в сообщении.При этом традиция официально оформлять брачный союз остаётся устойчивой: в год в Подмосковье регистрируются около 40 тысяч пар, и 2026 год не станет исключением. Об этом говорит количество поданных с января заявлений.