Жители Подмосковья начали позже вступать в брак

31 июля 2026, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Средний возраст женихов в Московской области за последние годы увеличился до 36 лет, а невест — до 33. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Отмечается, что регион в целом совпадает с общероссийской ситуацией: возраст невест в среднем по стране составляет 32-33 года.





«Если в 2020 году среднестатистическому подмосковному жениху было 34 года, а невесте — 32, то к 2026 году молодые стали старше, а разрыв увеличился. Мужчины «повзрослели» на два года, а женщины — на один», — говорится в сообщении.