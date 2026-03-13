В Подольске проведут областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов
Региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоится в субботу, 14 марта, на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
За звание самого спортивного и сплочённого коллектива будут бороться сильнейшие команды организаций и предприятий Подмосковья.
Регистрация участников начнётся в 10 утра, а в полдень состоится торжественное открытие.«В программу фестиваля вошли пять дисциплин: стрельба из электронного оружия, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири, качание пресса, отжимания и наклон вперёд на гимнастической доске», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более чем в 30 парках Московской области 14 марта проведут праздники в честь Дня рождения ГТО.