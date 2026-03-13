Достижения.рф

В Подольске проведут областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоится в субботу, 14 марта, на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



За звание самого спортивного и сплочённого коллектива будут бороться сильнейшие команды организаций и предприятий Подмосковья.

«В программу фестиваля вошли пять дисциплин: стрельба из электронного оружия, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири, качание пресса, отжимания и наклон вперёд на гимнастической доске», — говорится в сообщении.
Регистрация участников начнётся в 10 утра, а в полдень состоится торжественное открытие.

Ранее сообщалось, что более чем в 30 парках Московской области 14 марта проведут праздники в честь Дня рождения ГТО.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0