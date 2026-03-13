В Подольске проведут областной фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

13 марта 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Региональный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоится в субботу, 14 марта, на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





За звание самого спортивного и сплочённого коллектива будут бороться сильнейшие команды организаций и предприятий Подмосковья.



