В Подмосковье в этом году проведут лесовосстановление на площади 10,6 тыс. га

13 марта 2026, 16:59

оригинал Фото: istockphoto.com/GettyTim82

Масштабные лесовосстановительные работы проведут на территории Московской области в текущем году, они затронут территории общей площадью 10 600 гектаров. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы о имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.





В мероприятия по лесовосстановлению войдут посадки деревьев на площади 500 гектаров, обработка почвы на 500 гектарах и уход за лесными культурами на площади 9 600 гектаров.





«Население к посадкам привлекут в рамках ежегодной акции «Сад памяти», — отметил Владимир Шапкин.