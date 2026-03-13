Достижения.рф

В Подмосковье в этом году проведут лесовосстановление на площади 10,6 тыс. га

Масштабные лесовосстановительные работы проведут на территории Московской области в текущем году, они затронут территории общей площадью 10 600 гектаров. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы о имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.



В мероприятия по лесовосстановлению войдут посадки деревьев на площади 500 гектаров, обработка почвы на 500 гектарах и уход за лесными культурами на площади 9 600 гектаров.

«Население к посадкам привлекут в рамках ежегодной акции «Сад памяти», — отметил Владимир Шапкин.
Он также добавил, что санитарно-оздоровительные мероприятия, включающие рубки и уборку неликвидной древесины, проведут в этом году в лесах Подмосковья на площади более шести с половиной тысяч гектаров.
