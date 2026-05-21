ЕГЭ-2026, поступление в вузы и колледжи, льготы детям бойцов СВО и еда на экзамен: советы диетолога и все, что нужно знать абитуриентам
Что такое ЕГЭ, для чего он нужен и кто может его сдавать. Какие вступительные экзамены ждут абитуриентов вузов и колледжей в 2026 году. Какие льготы и квоты действуют для сирот, инвалидов, олимпиадников, ветеранов и детей участников СВО. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что такое ЕГЭЕГЭ — это единый государственный экзамен. Он одновременно завершает обучение в школе и помогает поступить в вуз. Выпускник сдает предметы по единым правилам и получает баллы, которые принимают университеты по всей стране.
Для чего нужен ЕГЭЭтот экзамен решает сразу две задачи. Первая — получение аттестата о среднем общем образовании. Вторая — участие в конкурсе на программы бакалавриата и специалитета. Благодаря такому формату абитуриент может подать документы сразу в несколько вузов и не сдавать один и тот же предмет много раз.
Кто может сдавать ЕГЭНа ЕГЭ идут выпускники 11 классов, экстерны и выпускники прошлых лет. Это право есть и у студентов колледжей, если они освоили школьную программу. Иностранные граждане тоже могут участвовать в экзамене, если учились по российским образовательным стандартам. Для ребят с инвалидностью и ОВЗ действуют особые условия. Им стоит заранее уточнить порядок в школе и в приемной комиссии выбранного вуза.
Какие вступительные экзамены есть в вузах в 2026 годуПрием в университеты строится по нескольким схемам. На большинстве направлений нужны результаты ЕГЭ. На ряде программ вуз добавляет внутренние испытания. Творческие и профессиональные специальности почти всегда требуют отдельный конкурс. Еще один фактор — индивидуальные достижения, за которые начисляют дополнительные баллы. По действующим правилам каждый университет публикует список направлений и специальностей заранее, а расписание испытаний размещает на официальном сайте до начала активной фазы приема. В вашей справке указан ориентир: перечень программ до 20 января, график экзаменов — не позднее 1 июня. Перед подачей документов лучше проверить актуальные правила именно на 2026 год.
Как проходят вступительные экзамены в вузыУниверситеты проводят такие экзамены централизованно. Для каждой дисциплины назначают отдельный день. В этот момент предмет сдают все абитуриенты, которым он нужен для поступления. Итог засчитывают на всех направлениях, куда человек подал заявление. На творческих программах действует поэтапный отбор. Сначала поступающий проходит первый тур. Затем комиссия допускает его к следующему этапу. За каждое испытание можно получить до 100 баллов. Затем этот результат суммируется с баллами ЕГЭ и влияет на место в конкурсном списке. Формат вуз определяет сам. Где-то это письменная работа, где-то собеседование, показ, просмотр или прослушивание. Чтобы попасть на экзамен, нужно вовремя подать документы.
Когда проходят вступительные экзамены в вузыОбычно приемная кампания стартует примерно в тот же период, что и ЕГЭ. Раньше других экзамены сдают те, кто поступает без результатов госэкзамена. Чаще всего это выпускники колледжей. По вашему ориентиру испытания завершаются до 25 июля. Эту дату стоит сверить с официальным порядком приема на этот год.
В какие вузы не надо сдавать внутренние вступительные экзаменыНа многие гражданские направления отдельный экзамен в самом вузе не нужен. Такая модель часто действует на экономике, менеджменте, юриспруденции, филологии, педагогике и части IT-программ. Однако это не значит, что поступление идет без испытаний вообще. В большинстве случаев университет просто берет результаты ЕГЭ и учитывает личные достижения.
Вступительные экзамены после колледжаПосле колледжа можно поступать по-разному. Один вуз принимает выпускников СПО по внутренним испытаниям. Другой разрешает выбрать между собственным экзаменом и ЕГЭ. Третий использует смешанный вариант. По этой причине выпускнику колледжа нельзя ориентироваться на общие советы. Нужно открыть правила приема конкретного университета и посмотреть условия для поступающих после СПО.
Дистанционные вступительные экзаменыНекоторые вузы проводят испытания онлайн. Такой формат удобен для абитуриентов из других регионов. При этом университеты часто требуют стабильный интернет, камеру и прохождение прокторинга. В отдельных случаях личное присутствие остается обязательным. Все детали обычно публикуют на сайте приемной комиссии.
Какие экзамены ждут абитуриентов разных вузовВ медицинских вузах чаще всего нужны русский язык, химия и биология. Для выпускников школ это обычно ЕГЭ. Для тех, кто приходит после колледжа, университет может организовать внутреннюю проверку по тем же предметам. В театральных вузах одного госэкзамена мало. Там смотрят на русский язык и литературу, а затем проводят творческий конкурс. Комиссия оценивает сценическую речь, актерские данные, пластику, умение работать с текстом и нередко вокал. Военные вузы подходят к отбору шире. Здесь важны не только баллы. Кандидат проходит медкомиссию, психологический отбор, проверку физической подготовки и, если нужно, внутренние испытания по профильным дисциплинам.
Вступительные экзамены в колледж в 2026 годуПосле 9 класса школьники сдают ОГЭ. Для поступления в колледж ключевую роль чаще играет средний балл аттестата. Поэтому высокий результат на ОГЭ сам по себе не гарантирует место, а низкий балл при прохождении минимального порога не всегда мешает подаче документов.
Какие бывают вступительные экзамены в колледжеНа многих программах дополнительных испытаний нет. Приемная комиссия просто ранжирует абитуриентов по аттестату. Но есть специальности, где без отбора не обойтись. В таких случаях колледж проводит творческий конкурс, собеседование, просмотр портфолио, психологическое тестирование или проверку физических качеств. Чаще всего дополнительные испытания встречаются на дизайне, архитектуре, актерском искусстве, музыке, хореографии, физической культуре, правоохранительной деятельности и на ряде медицинских направлений. Порядок зависит от программы. На творческих специальностях абитуриент рисует, читает текст или проходит прослушивание. На спортивных направлениях он выполняет нормативы. В медколледжах иногда проводят собеседование или тест на профпригодность.
Какие льготы при поступлении в вузы есть в 2026 годуЛьготы в высшем образовании бывают разными. Одни дают право поступать без вступительных испытаний. Другие помогают пройти по квоте. Третьи дают дополнительные баллы. Основные правила закрепляет статья 71 закона «Об образовании в РФ». Перед приемом-2026 лучше проверить свежую редакцию закона и правила выбранного вуза. Без экзаменов на профильные направления обычно поступают победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд России на международных олимпиадах. У вуза могут быть и льготы для победителей перечневых олимпиад, но там важно смотреть конкретные условия.
По особой квоте принимают детей-сирот, детей без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, а также инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных во время службы. В эту же группу входят ветераны боевых действий. Размер такой квоты обычно составляет не менее 10 процентов бюджетных мест. Отдельная квота действует для Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, а также для детей участников СВО. Сюда же относят детей военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые участвовали в боевых действиях за пределами страны по решениям органов власти РФ.
Для части семей действует более сильная мера поддержки. Если родитель погиб, получил ранение, увечье или заболевание в связи с участием в СВО, ребенок в ряде случаев может поступать без вступительных испытаний. Это правило не отменяет творческие и профессиональные экзамены там, где они обязательны. Еще один важный путь — целевое обучение. Например, выпускник школы может иметь статус ребенка участника СВО. Это дает ему право участвовать в конкурсе по отдельной квоте. Если одновременно он получил направление на целевое обучение от организации, ведомства или работодателя, то он вправе подать документы и на отдельную квоту, и на целевой конкурс. Если по итогам приема абитуриент проходит сразу по двум основаниям, вуз зачисляет его только по одному из них. Второе место освобождается и переходит следующему кандидату в конкурсном списке. Такая система повышает шансы на поступление, потому что у абитуриента появляется сразу несколько возможностей для зачисления. Плюс к этому вуз может добавить баллы за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство, спортивные результаты и другие достижения.
Льготы при поступлении в колледжиВ системе СПО правила мягче и проще. Основной конкурс идет по среднему баллу аттестата. Большого набора квот, как в вузах, здесь обычно нет. Однако у ряда категорий есть преимущественное право при равенстве баллов. Чаще всего это сироты, дети без попечения родителей, инвалиды, ветераны боевых действий и дети участников СВО. Точный порядок каждый колледж прописывает в собственных правилах приема.
Что важно сделать перед подачей документовАбитуриенту лучше заранее проверить список предметов, формат испытаний, сроки приема и набор подтверждающих бумаг. Семьям, которые рассчитывают на льготу, стоит не откладывать сбор справок. Особенно это касается детей участников СВО, потому что приемная комиссия смотрит на формулировки документов очень внимательно.
Что можно взять на ЕГЭ из еды: советы диетологаРособрнадзор напомнил, какие продукты школьники могут взять с собой на ЕГЭ. В памятку вошли шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированная негазированная вода. Основной период экзаменов в 2026 году начнётся 1 июня. У правил есть несколько важных пунктов. Газировку приносить нельзя. При открытии такая бутылка может залить бланки и испортить материалы. Есть и другое требование. Перекус не должен отвлекать ребят в аудитории. Упаковка тоже должна оставаться чистой. Любые надписи и пометки на ней недопустимы.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» отметил, что лёгкий перекус на экзамене может быть полезен. По его словам, чувство голода во время долгой работы вполне естественно. Организму нужна энергия, чтобы сохранять внимание и спокойствие. Эксперт пояснил, почему в список вошли именно такие продукты. Фрукты и шоколад почти не имеют резкого запаха. Значит, они не помешают окружающим. Кроме того, такая еда даёт углеводы. Именно они быстро поддерживают силы во время нагрузки. Отдельно специалист остановился на шоколаде. Он содержит быстрые углеводы, которые повышают уровень энергии. Пристанский советует выбирать тёмные плитки.
«В шоколаде достаточно много быстрых углеводов, которые быстро попадают в кровь, усваиваются и запускают необходимые процессы. Плюс в шоколаде содержится достаточно высокое количество кофеина, особенно в тёмном шоколаде, который несколько снижает ощущение стресса. Для подростка это довольно неприятный и стрессовый период жизни, и, чтобы немного снизить это напряжение, шоколадку и внесли в этот список», — пояснил нутрициолог.
Диетолог напомнил и о детях с особенностями здоровья. Например, при сахарном диабете нужен особый режим питания. В таких случаях важно заранее учитывать рекомендации врача. Если школьнику нужен индивидуальный набор продуктов, организаторы обычно идут навстречу. Сам Пристанский признался, что включил бы в список ещё и зелёный чай. Он считает его хорошим природным источником полезных веществ. Однако на экзамене прежде всего стоит ориентироваться на официальные правила и удобство для других участников.
Эксперт также рассказал, как собрать полезный и компактный перекус не только для экзамена, но и на каждый день. В основу он советует ставить воду, чай или напиток с небольшим количеством сахара. Хорошо подойдут простые фрукты. Удобнее всего взять банан или заранее вымытые ягоды. В такой набор можно добавить немного тёмного шоколада. Подойдут и лёгкие снеки. Например, небольшое печенье. Оно поможет быстро закрыть потребность в углеводах.