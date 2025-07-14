В Подмосковье дом загорелся после попадания в него молнии

Молния ударила в крышу жилого дома в Истринском районе Подмосковья
Фото: iStock/Bilanol

В Подмосковье молния попала в жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



ЧП произошло в деревне Алексино Истринского района. После удара молнии здание сразу же загорелось.

По словам очевидцев, молния ударила прямо в крышу. Жильцы успели выбежать. На данный момент на месте происшествия работают пожарные.

Ранее сообщалось, что молния убила двух взрослых и ребенка на пляже в Тульской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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