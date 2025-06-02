Нарушителей порядка на детских площадках Подмосковья начали выявлять по камерам
Новый алгоритм выявления нарушений на детских игровых площадках ввели в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«С целью предотвращения правонарушений мы разработали алгоритм выявления недобросовестных граждан на детских игровых площадках. Теперь ответственные за содержание территорий — МБУ или управляющие компании — должны мониторить камеры видеонаблюдения и направлять информацию о нарушениях в правоохранительные органы», — сказал зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.Благодаря камерам к ответственности за нарушение порядка на детских площадках привлекли уже четырёх человек из Ленинского округа, Балашихи, Лобни и Щёлкова.