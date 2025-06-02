В шести МФЦ Подмосковья проведут консультации по мемориальным услугам
Специалисты Центра мемориальных услуг проведут в июне бесплатные консультации в шести подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«3 июня консультация состоится в МФЦ в Люберцах (Октябрьский проспект, дом №13, корп. 3), 5 июня — в Коломне (улица Уманская, дом №20), 17 июня — в городе Видное (посёлок Бутово, микрорайон Бутово Парк, дом №22), 19 июня — в посёлке Тучково Рузского округа (улица Кирова, дом №1, 3-й этаж), 24 июня — в Звенигороде (микрорайон Супонево, корп. №3) м 26 июня — в Красноармейске (проспект Испытателей, дом №7)», — говорится в сообщении.Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет найти в МФЦ по баннеру.