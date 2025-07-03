Нарушители чистоты в лесах Подмосковья с начала года заплатили 5,3 млн рублей
В Подмосковье за нарушения правил санитарной безопасности в лесах с начала года выписали штрафов на 5,3 млн рублей. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
«Нарушения правил санитарной безопасности в лесах – одни из самых частых для Подмосковья. Эти правонарушения наносят значительный вред лесам. С начала года вынесено 138 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму свыше 5 млн 305 тыс. рублей», – уточнил Ларькин.В ведомстве напомнили, что за нарушения правил санитарной безопасности в лесах для граждан установлены штрафы до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – до 40 тыс., для юрлиц – от 500 тыс. рублей.