Нарушители чистоты в лесах Подмосковья с начала года заплатили 5,3 млн рублей

03 июля 2025, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье за нарушения правил санитарной безопасности в лесах с начала года выписали штрафов на 5,3 млн рублей. Такие данные привёл председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.







«Нарушения правил санитарной безопасности в лесах – одни из самых частых для Подмосковья. Эти правонарушения наносят значительный вред лесам. С начала года вынесено 138 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму свыше 5 млн 305 тыс. рублей», – уточнил Ларькин.