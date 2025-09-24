Нарушители заплатили почти 100 тысяч рублей за сброс отходов в Подмосковье
В четырех муниципалитетах Западного Подмосковья выявили факты незаконного сброса отходов, сообщили в Минэкологии Московской области.
Нарушения зафиксировали в деревнях Бородино (Лотошино), Раздоры (Одинцово), Горетово (Можайский округ) и на территории самого Можайска. В деревне Морево Рузского округа сотрудник одной из местных компаний допустил разлив жидких отходов на почву.
Инспекторы эконадзора Московской области вместе с полицией привлекли всех нарушителей к административной ответственности. Сумма штрафов составила почти 100 тысяч рублей.
Минэкология Подмосковья продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений правил обращения с отходами.
