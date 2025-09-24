Достижения.рф

Подмосковные лесопожарные формирования получили новую спецтехнику

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В 2025 году лесопожарные формирования Московской области пополнили 11 единиц новой специализированной техники, приобретённой на средства регионального бюджета, отметили в подмосковном Комлесхозе.



В парк поступили:

  • 2 малых лесопатрульных комплекса;
  • 3 седельных тягача с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники;
  • 3 гусеничных трактора для локализации и тушения лесных пожаров;
  • 3 автоцистерны для ликвидации возгораний в лесу.

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Во всей технике есть система ГЛОНАСС, которая позволяет быстро отслеживать её местоположение и направлять к очагам возгораний.

Ежегодное обновление автопарка лесопожарных формирований Комитета лесного хозяйства повышает оперативность реагирования на возгорания.
Ирина Паршина

