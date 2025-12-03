В Пушкинском округе 4 декабря проведут плановые отключения электроэнергии

03 декабря 2025, 17:27

Фото: Медиасток.РФ

4 декабря в городском округе Пушкинский «Мособлэнерго» проведет плановые технические работы на энергообъектах. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения. На время их проведения специалисты временно отключат электроэнергию в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.