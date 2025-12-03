В Пушкинском округе 4 декабря проведут плановые отключения электроэнергии
4 декабря в городском округе Пушкинский «Мособлэнерго» проведет плановые технические работы на энергообъектах. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения. На время их проведения специалисты временно отключат электроэнергию в ряде населенных пунктов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
С 10:00 до 12:00 электричество отключат в поселке Зеленоградский и деревне Зимогорье. Без света временно будут дома № 1–41, а также дома № 2 и 2А на Озерной улице.
С 10:00 до 15:00 под отключения попадут деревни Верхнее и Нижнее Грибово, а также СНТ «Грибово», «Березка» и «Плещеево» в городе Пушкино.
В это же время, с 10:00 до 15:00, электроэнергию отключат в поселке Лесной. Ограничения затронут улицы Некрасова, Зелёную, Грибоедова, Лермонтова, Московскую, Толстого, Гоголя, Мирную, Ломоносова, Ульянова, Достоевского и Горького, а также деревню Кощейково.
С 10:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят в микрорайоне Звягино на 1-й и 3-й Полевых улицах.
Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. С вопросами об отключениях и качестве электроснабжения можно позвонить на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99. Информацию о внеплановых отключениях публикуют на официальном сайте.
