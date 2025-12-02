Сотрудники Пушкинской больницы сдали нормы ГТО

02 декабря 2025, 16:57

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Акцию по сдаче норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) провели в физкультурно-спортивном центре «Пушкино». В мероприятии приняли участие сотрудники Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Медики участвовали в забегах на 1000 и 60 метров, выполняли прыжки в длину, упражнения на пресс, наклоны вперёд и отжимания.





«Сейчас мы стали первыми среди медработников Московской области, кто решил сдавать нормы ГТО. Причем все показали отличные результаты», — рассказал главный врач больницы Владимир Мануйлов.