Сотрудники Пушкинской больницы сдали нормы ГТО
Акцию по сдаче норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) провели в физкультурно-спортивном центре «Пушкино». В мероприятии приняли участие сотрудники Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Медики участвовали в забегах на 1000 и 60 метров, выполняли прыжки в длину, упражнения на пресс, наклоны вперёд и отжимания.
«Сейчас мы стали первыми среди медработников Московской области, кто решил сдавать нормы ГТО. Причем все показали отличные результаты», — рассказал главный врач больницы Владимир Мануйлов.Следующую сдачу норм ГТО для сотрудников Пушкинской больницы проведут весной.