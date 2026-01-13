Стартовала заявочная кампания Московского областного чемпионата «Абилимпикс»
XII Московский областной чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2026» пройдёт в апреле. О старте заявочной кампании объявил подмосковный Центр развития движения «Абилимпикс».
Заявки на участие в чемпионате принимают в электронном виде с 13 по 31 января. Подать их можно по ссылке.
В чемпионате могут принять участие школьники в возрасте от 14 лет, студенты профессиональных и высших учебных заведений, специалисты с инвалидностью, в том числе выпускники и лица, получившие инвалидность во взрослом возрасте.
Региональный чемпионат «Абилимпикс» объединяет участников разных возрастов и профессиональных направлений. Он служит эффективным инструментом профориентации, получения практического опыта и трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ.
Читайте также: