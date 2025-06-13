Научный посёлок Оболенск отметил 50-летие

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Подмосковный Оболенск 12 июня отметил День посёлка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.



Научному посёлку исполнилось 50 лет. Оболенск был основан в 1975 году, а сегодня он является крупнейшим центром биофармацевтической отрасли.

Градообразующим предприятием посёлка является Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», который был основан на базе ВНИИ прикладной микробиологии.

На территории населённого пункта работает 42 предприятия. Среди них – «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», производящий свыше 89 препаратов для диагностики различных заболеваний, а также АО «Алиум», ООО «Герофарм», «Вифитех», лекарственные разработки которых известны во всём мире.

День посёлка Оболенск совпал с Днём России и 50-летием научного центра. В этот день были организованы различные праздничные мероприятия, в том числе концерт «Подмосковные вечера», ​в котором приняли участие местные жители и гости.

Анастасия Чинкова

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