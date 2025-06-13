В подмосковном Пущине отметили День города и День России

13 июня 2025, 12:45

ВРИП главы г.о. Серпухов Алексей Шимко (фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)

В Пущино 12 июня дружно и интересно отметили День города и День России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Серпуховского городского округа Московской области.





Сразу на нескольких площадках для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа: концерт, мастер-классы, показательные выступления спортсменов и соревнования. Также для маленьких посетителей были организованы игровые и интерактивные зоны.



Кроме того, в праздничный день юным жителям Пущино в торжественной обстановке вручили первые паспорта Российской Федерации. Все эти ребята являются гордостью округа, победителями школьных олимпиад, спортивных состязаний, а также активистами и волонтёрами.



ВРИП главы округа Алексей Шимко поздравил молодых людей с важным событием в их жизни, а также поблагодарил всех причастных к организации праздничных мероприятий.





«Благодарю коллективы культурных и спортивных учреждений Пущино, которые подарили жителям и гостям города такой яркий праздник. Уверен, что эмоции и яркие моменты от этого дня останутся в памяти надолго», – отметил Шимко.