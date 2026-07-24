Назначение выплат вожатым подмосковных лагерей перевели в «цифру»

24 июля 2026, 09:42

оригинал Фото: медиасток.рф

Услуга по оформлению специальной выплаты вожатым детских лагерей заработала на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Решение о назначении вожатым спецвыплаты приняли в Подмосковье в текущем году. Электронная услуга сделает процесс получения этих денег максимально удобным.





«Вожатым не нужно обращаться в ведомство лично: организации отдыха и оздоровления детей самостоятельно, в онлайн-режиме, передадут все необходимые сведения в областное министерство социального развития», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.