Назначение выплат вожатым подмосковных лагерей перевели в «цифру»
Услуга по оформлению специальной выплаты вожатым детских лагерей заработала на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Решение о назначении вожатым спецвыплаты приняли в Подмосковье в текущем году. Электронная услуга сделает процесс получения этих денег максимально удобным.
«Вожатым не нужно обращаться в ведомство лично: организации отдыха и оздоровления детей самостоятельно, в онлайн-режиме, передадут все необходимые сведения в областное министерство социального развития», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Выплата положена вожатым, которые отработали в одном лагере не менее 42 дней подряд в период с 29 мая по 31 августа текущего года.