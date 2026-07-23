Руководство Пушкинского обсудило с жителями Кудринки канализацию и благоустройство

23 июля 2026, 23:04

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Представители администрации городского округа Пушкинский встретились с собственниками квартир в доме №49 на улице Октябрьской в микрорайоне Кудринка. Об этом рассказали в пресс-службе руководства муниципалитета.





На встречу пришли уполномоченный главы городского округа Нина Ушакова, зампред окружного Совета депутатов Николай Михайлин, депутат Александра Бушева и представитель управляющей компании МБУ «ЖЭУ Пушкино».



Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

В этот дом людей переселили из аварийного жилья. Несмотря на то, что квартиры новые и комфортабельные, проблемы накопились. Главные вопросы, волнующие жителей, – канализация и благоустройство территории.

«Жители хотят, чтобы им сделали централизованную канализацию. Здесь на месте установлен септик локальной КНС, и сейчас происходят изливы стоков на рельеф из канализационного люка. Другая проблема – перенос мусорных контейнеров. Расстояние от дома до контейнерной площадки – около 11 метров при нормативе в 20 метров. Поступили также жалобы на шум по ночам из парка Берёзовая роща», – рассказала Ушакова.