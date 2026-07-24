В Подмосковье провели круглый стол по защите прав и свобод граждан
Круглый стол на тему «Современные технологии и повышение эффективности государственной защиты прав и свобод человека», а также заседание Координационного совета омбудсменов регионов, входящих в Центральный федеральный округ, состоялись в музее «Новый Иерусалим» в Истре в четверг, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Мероприятие приурочили к 25-летию института защиты прав человека в Подмосковье.
«Сегодня к нам приехали омбудсмены из 26 регионов нашей страны, мы обсудили очень важную тему — роль искусственного интеллекта в защите прав и свобод человека. Кроме того, мы подготовили для гостей экскурсии по самым красивым местам и, конечно, покажем им наши лучшие социальные учреждения», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.В ходе встречи первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина зачитала приветственное слово спикера регионального парламента Игоря Брынцалова и вручила Ирине Фаевской и руководителю аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Светлане Юрьевой награды ведомства: знак «За вклад в развитие законодательства» первой степени и знак «За труды» соответственно.
Юбилейные мероприятия будут проходить два дня.