Подмосковные ветеринары спасли пса Кусю с мочекаменной болезнью
В Химках ветеринары помогли четырёхлетнему джек-рассел-терьеру по кличке Куся. Несколько дней пёс испытывал боли при мочеиспускании, был вялым и отказывался от игр и еды, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Хозяева обратились на Химкинскую ветеринарную станцию, где ветеринары сразу заметили тревожные признаки.
«При осмотре врачи обнаружили у питомца воспаление, кровь в моче и избыток солей мочевой кислоты. Рентген показал наличие нескольких камней. Если их не удалить вовремя, камни могут блокировать мочевыводящие пути и даже привести к нарушению работы почек. Чтобы спасти Кусю, ветеринары провели срочную операцию. Сейчас пёс уже восстанавливается», – рассказали в ведомстве.Как напомнили ветеринары Минсельхозпрода Московской области, ежегодная диспансеризация питомцев помогает выявлять заболевания на ранней стадии и предотвращать серьёзные осложнения. Она включает клинический осмотр, консультацию, анализ крови и другие диагностические процедуры.
Адреса госветклиник Московской области доступны на портале «Мой АПК». Для консультации также можно круглосуточно обращаться в единый контакт-центр ветеринарии по телефону +7 (495) 668-01-25.