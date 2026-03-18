Подмосковные ветеринары спасли пса Кусю с мочекаменной болезнью

18 марта 2026, 23:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Химках ветеринары помогли четырёхлетнему джек-рассел-терьеру по кличке Куся. Несколько дней пёс испытывал боли при мочеиспускании, был вялым и отказывался от игр и еды, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Хозяева обратились на Химкинскую ветеринарную станцию, где ветеринары сразу заметили тревожные признаки.

«При осмотре врачи обнаружили у питомца воспаление, кровь в моче и избыток солей мочевой кислоты. Рентген показал наличие нескольких камней. Если их не удалить вовремя, камни могут блокировать мочевыводящие пути и даже привести к нарушению работы почек. Чтобы спасти Кусю, ветеринары провели срочную операцию. Сейчас пёс уже восстанавливается», – рассказали в ведомстве.