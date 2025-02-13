Назван самый романтический автобусный маршрут Московской области

Из-за аномально тёплой зимы сезон лесных пожаров в Московской области и других регионах Центрального федерального округа может начаться раньше обычного. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.