Назван самый романтический автобусный маршрут Московской области

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С 14 февраля прошлого года пассажиры совершили более 477 тыс. поездок по самому романтическому маршруту Мострансавто. Таковым признан маршрут №390 «Ржавки – Зеленоград (ст. Крюково)», сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Звание самого романтического маршрут получил из-за схемы движения. Дело в том, что часть пути протяжённостью 3 км, по которому ходят автобусы, в районе поселка Ржавки, очертаниями напоминает сердце. Маршрут обслуживает МАП № 8 города Химки», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что жители и гости региона чаще всего оплачивали проезд социальными картами (239 тыс. операций); банковскими картами (134 тыс.), а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (102 тыс.).
Читайте также:
В Подмосковье установят более 60 км ограждений на региональных дорогах
Водителей и пешеходов предупредили о снеге и гололедице на подмосковных дорогах
В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
Лора Луганская