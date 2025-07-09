Назван срок начала сезона охоты на пернатую дичь в Подмосковье
Сезон охоты на пернатую дичь на территории Московской области будет открываться в три этапа: 25 июля, 9 августа и 16 августа. Подробности рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.
«С 25 июля открывается охота на болотно-луговую дичь для владельцев подружейных собак — спаниелей, ретриверов и легавых. Охотиться можно на коростелей, гаршнепов, бекасов, дупелей и ряд других видов пастушковых и куликов», — говорится в сообщении.С 9 августа сезон открывается для всех категорий охотников: добывать можно будет полевую, водоплавающую и степную дичь. А с 16 августа откроется сезон охоты на боровую дичь.
Разрешение на добычу пернатой дичи можно получить через портал госуслуг Московской области.