Назван срок открытия движения по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Открыть движения по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске планируют в IV квартале этого года. Сейчас строительная готовность искусственного сооружения составляет около 60%, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Тоннель будет располагаться на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411.
Новый тоннель протяжённостью 500 м обеспечит дополнительный выезд на МКАД и даст ещё один доступ к Пятницкому шоссе. Предполагается, что реконструкция шоссе улучшит транспортную доступность для 100 тыс. жителей микрорайона.
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«Завершается устройство ограждающих конструкций для дальнейшего строительства подземной части тоннеля со стороны ЖК «Большое Путилково». Продолжаются бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведётся устройство служебных проходов и переустройство инженерных коммуникаций. Открытие движения по тоннелю планируется в IV квартале 2025 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Параллельно завершается устройство подземной части пешеходного перехода рядом с жилым комплексом «Большое Путилково». В мае там планируют приступить к внутренней отделке. Работы ведутся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе.
Новый тоннель протяжённостью 500 м обеспечит дополнительный выезд на МКАД и даст ещё один доступ к Пятницкому шоссе. Предполагается, что реконструкция шоссе улучшит транспортную доступность для 100 тыс. жителей микрорайона.
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Лора Луганская