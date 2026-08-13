Назван срок полного открытия проезда по мосту через реку Речму в округе Серпухов
Продолжается ремонт моста через реку Речму, расположенного на 92-м километре Симферопольского шоссе в округе Серпухов. Для проведения работ правую сторону моста перекрыли. Снять ограничения планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».
В настоящее время движение в обе стороны осуществляется по левой стороне моста.
«В рамках ремонта на мосту отремонтируют повреждённые участки несущих элементов, заменят опоры и проезжую часть, обновят деформационные швы и систему водоотвода, установят новые перильные и барьерные ограждения», — говорится в сообщении.Полностью завершить работы планируют в четвёртом квартале будущего года.