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Назван срок полного открытия проезда по мосту через реку Речму в округе Серпухов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Продолжается ремонт моста через реку Речму, расположенного на 92-м километре Симферопольского шоссе в округе Серпухов. Для проведения работ правую сторону моста перекрыли. Снять ограничения планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».



В настоящее время движение в обе стороны осуществляется по левой стороне моста.

«В рамках ремонта на мосту отремонтируют повреждённые участки несущих элементов, заменят опоры и проезжую часть, обновят деформационные швы и систему водоотвода, установят новые перильные и барьерные ограждения», — говорится в сообщении.
Полностью завершить работы планируют в четвёртом квартале будущего года.
Лев Каштанов

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