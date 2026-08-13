Назван срок полного открытия проезда по мосту через реку Речму в округе Серпухов

13 августа 2026, 11:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Продолжается ремонт моста через реку Речму, расположенного на 92-м километре Симферопольского шоссе в округе Серпухов. Для проведения работ правую сторону моста перекрыли. Снять ограничения планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





В настоящее время движение в обе стороны осуществляется по левой стороне моста.





«В рамках ремонта на мосту отремонтируют повреждённые участки несущих элементов, заменят опоры и проезжую часть, обновят деформационные швы и систему водоотвода, установят новые перильные и барьерные ограждения», — говорится в сообщении.