Расписание электричек Казанского направления изменится 15 и 17 августа

13 августа 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Казанского направления, включая МЦД-3, изменится 15 и 17 августа из-за работ на станциях Люберцы-1 и Голутвин. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





На обеих станциях будут менять стрелочные переводы. На Люберцах-1 работы запланированы на период с 00:50 до 10:50 15 августа, а на путях Голутвина — с 6:30 до 15:30 17 августа.





«В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрутов. А ряд составов отменят», — говорится в сообщении.