Подмосковные лесничие рассказали, как правильно собирать иван-чай
Специалисты Виноградовского филиала Мособллеса рассказали жителям деревни Карпово городского округа Воскресенск, как правильно собирать и заготавливать иван-чай. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сейчас растение переживает пик цветения. Яркие лиловые соцветия украшают поляны, а иван-чай становится ценным природным ресурсом для любителей натуральных напитков.
«Собирать иван-чай лучше вдали от дорог и промышленных объектов. Для заготовки подходят молодые и здоровые листья. Очень важно бережно относиться к природе – не вытаптывать поляны, не повреждать растения. В этом году благодаря тёплым дождям иван-чай вырос особенно высоким и сочным. Собирайте природные дары с заботой, и лес будет радовать вас долгие годы», – отметили лесничие.Особое внимание специалисты уделили ферментации, так как именно она раскрывает вкус и аромат будущего чая. Листья сначала подвяливают в тени, затем скручивают или измельчают, чтобы появился сок. После начала брожения и появления приятного фруктового запаха сырьё можно сушить.