В Дзержинском начали проводить операции по восстановлению слуха
Реконструктивные операции для улучшения и восстановления слуха начали проводить врачи ЛОР-отделения стационара № 5 Люберецкой больницы в Дзержинском. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Такая помощь пациентам стала возможной благодаря вводу в работу операционного микроскопа.
«Начиная с июля мы, используя новую технику, выполняем слухоулучшающие операции, в том числе восстановление барабанной перепонки и частичную реконструкцию цепей слуховых косточек», — рассказал заведующий отделением Дмитрий Арустамов.Операции под микроскопом проводит отохирург, кандидат медицинских наук Лариса Быстренина. Её стаж работы составляет 27 лет. Для того, чтобы попасть к ней на консультацию, нужно получить направление в поликлинике.