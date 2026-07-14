Сертификаты на соципотеку получили ещё 34 подмосковных педагога

14 июля 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Второе в текущем году вручение сертификатов на социальную ипотеку учителям Московской области состоялось 14 июля. Документы на участие в льготной жилищной программе получили 34 педагога. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





Общая квота для учителей на соципотеку в 2026 году составляет 30 мест для молодых специалистов и 43 — для опытных профессионалов. Первое вручение сертификатов состоялось 3 июля, их получили 37 человек.





«По правилам программы основное тело ипотечного кредита выплачивается из бюджета Московской области: половина суммы — сразу и половина в течение десяти лет. Собственник квартиры тратит деньги только на проценты по займу», — говорится в сообщении.