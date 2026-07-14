Сертификаты на соципотеку получили ещё 34 подмосковных педагога
Второе в текущем году вручение сертификатов на социальную ипотеку учителям Московской области состоялось 14 июля. Документы на участие в льготной жилищной программе получили 34 педагога. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Общая квота для учителей на соципотеку в 2026 году составляет 30 мест для молодых специалистов и 43 — для опытных профессионалов. Первое вручение сертификатов состоялось 3 июля, их получили 37 человек.
«По правилам программы основное тело ипотечного кредита выплачивается из бюджета Московской области: половина суммы — сразу и половина в течение десяти лет. Собственник квартиры тратит деньги только на проценты по займу», — говорится в сообщении.Принять участие в программе «Социальная ипотека» могут учителя информатики и ИКТ, химии, физики, биологии, русского языка и литературы, начальных классов и математики с педстажем в России не менее пяти лет. Кроме того, претендовать на соципотеку могут молодые учителя вне зависимости от специальности, если они работают в Московской области не менее трёх лет.