Назван срок сдачи дома для переселенцев из аварийного жилья в Зарайске

08 сентября 2025, 09:24

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на Московской улице в Зарайске. Завершить работы и сдать новостройку в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В настоящее время на объекте завершено устройство котлована. Рабочие приступили к строительству фундамента.





«Дом будет состоять из трёх четырёхэтажных корпусов. Квартиры там получат 140 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составит более 4,1 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.