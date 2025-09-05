Проезд льготников на смежных маршрутах Москва – Подмосковье станет бесплатным

05 сентября 2025, 18:40

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Депутаты Мособлдумы планируют рассмотреть законопроект о бесплатном проезде для некоторых льготников на смежных автобусных маршрутах между Москвой и Московской областью. Такое предложение прозвучало на форуме «Активное долголетие в Подмосковье».







«Областные льготники, а это в первую очередь граждане старшего возраста, пользуются бесплатным проездом на автобусах по смежным маршрутам до столицы. Поскольку сейчас возникли юридические нюансы, и некоторые маршруты будут передаваться столице, планируется рассмотреть законопроект, согласно которому льготники тоже смогут продолжать пользоваться этими маршрутами бесплатно», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.