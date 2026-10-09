В Лобне нашли 30 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
30 иностранцев, нарушивших нормы миграционного законодательства, выявили полицейские в ходе операции «Нелегал-2026» на территории городского округа Лобня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверки проводились в торгово-складских комплексах.
«В отделение полиции доставили 30 приезжих из ближнего и дальнего зарубежья. На них составили протоколы за нарушение сроков и режима пребывания в Российской Федерации. Кроме того, 26 из них работали без патента», — говорится в сообщении.Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей. 28 из них должны будут самостоятельно покинуть Россию, а двоих поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для принудительной депортации.
Сейчас полицейские устанавливают нанимателей нелегальных мигрантов.