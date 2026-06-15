Назван срок установки временного моста через реку Северку в округе Коломна
Мост через реку Северку, являющийся частью Рязанского шоссе, ремонтируют в селе Непецино округа Коломна. Сейчас идёт возведение временного моста, его должны завершить до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Сейчас рабочие установили опоры и пролёт временного моста, насыпь временной объездной дороги и смонтировали освещение на временном объезде. Закончить постройку моста, по которому будет ездить транспорт в период ремонта, должны в конце текущего месяца», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Основной мост построили в 1990 году. В ходе ремонта там заменят балки пролёта и мостовое полотно, обновят гидроизоляцию и деформационные швы, установят ограждения и сделают тротуар. Рабочее движение по обновлённому мосту планируется запустить в конце этого года.