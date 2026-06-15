В Подмосковье спасли укушенную гадюкой девочку
Маленькую девочку, которую укусила гадюка, спасли врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии: сознание было спутанным, а рука отекла по типу «перчатки».
«Девочку немедленно положили в реанимацию, ввели ей противозмеиную сыворотку, провели дезинтоксикационную и антигистаминную терапии, а также восстановили водно-электролитный баланс. Благодаря этому состояние ребёнка стабилизировалось. На четвёртые сутки её перевели из реанимации в палату», — рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов.Он отметил, что помочь пациентке удалось, потому что не было упущено время — от укуса до введения сыворотки прошло менее двух часов. Врач также подчеркнул, что при укусе змеи ни в коем случае не следует резать или прижигать рану, пытаться отсосать яд или накладывать жгут. Нужна максимальная неподвижность укушенной конечности, антигистаминный препарат и скорейшая транспортировка в больницу.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.