Победители голосования за благоустройство войдут в Народную программу ЕР

15 июня 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Всероссийское голосование за объекты благоустройства, организованное «Единой Россией» и Минстроем РФ, завершилось 12 июня. Все локации, набравшие большинство голосов, войдут в Народную программу партии. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.





Жители Московской области традиционно активно участвовали в голосовании. В Красногорске победу одержал сквер «Красный Мишка». Работы там начнут в 2027 году. В округе Солнечногорск больше всего голосов набрал сквер «Долголетие» в посёлке Андреевка. А в Сергиевом Посаде благодаря голосованию благоустроят парк на площади Юннатов на Козьей горке.





«Вовлечённость жителей в голосование показывает, что людям важно, как будут развиваться их города и посёлки. Такой подход позволяет учитывать реальные запросы людей и направлять ресурсы туда, где изменения наиболее востребованы», — сказал депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.