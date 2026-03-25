Назван срок запуска движения по мосту через реку Речму в Серпухове

25 марта 2026, 21:06

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Запустить рабочее движение по мосту через реку Речму у деревни Бутурлино планируют в конце 2026 года, а полностью завершить капремонт – летом 2027-го. Такие сроки назвали в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Капремонт моста в городском округе Серпухов продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сооружение на Бутурлинском шоссе длиной более 25 метров связывает деревню Бутурлино с городом Серпуховом.

«Мостовики устроили опоры и сопряжения, локальные очистные сооружения, освещение, временную дождевую канализацию. Смонтировали балки пролётного строения. Сейчас специалисты укрепляют откосы, чтобы предотвратить разрушение этой части насыпи из-за атмосферного воздействия, размыва водой и других неблагоприятных факторов», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.