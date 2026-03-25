Назван срок запуска движения по мосту через реку Речму в Серпухове
Запустить рабочее движение по мосту через реку Речму у деревни Бутурлино планируют в конце 2026 года, а полностью завершить капремонт – летом 2027-го. Такие сроки назвали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Капремонт моста в городском округе Серпухов продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сооружение на Бутурлинском шоссе длиной более 25 метров связывает деревню Бутурлино с городом Серпуховом.
«Мостовики устроили опоры и сопряжения, локальные очистные сооружения, освещение, временную дождевую канализацию. Смонтировали балки пролётного строения. Сейчас специалисты укрепляют откосы, чтобы предотвратить разрушение этой части насыпи из-за атмосферного воздействия, размыва водой и других неблагоприятных факторов», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В ведомстве напомнили, что для комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов в январе запустили движение по временному мосту и объездной дороге. Для грузовиков массой более 3,5 тонн предусмотрен объезд через Окское и Борисовское шоссе. При наступлении благоприятных погодных условий на объездной дороге устроят асфальтобетонное покрытие и перепустят грузовой транспорт на неё.
В дальнейшем на мосту, построенном в 1967 году, устроят полотно, включающее межбалочный, выравнивающий, гидроизоляционный и защитный слои, а также дорожное полотно на подходах к основному сооружению.