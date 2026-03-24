В четырёх подмосковных городах с апреля впервые заработают роботы-доставщики
Рободоставка «Яндекса» заработает в Московской области в апреле. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Воспользоваться такой услугой смогут жители четырёх городов – Долгопрудного, Люберец, Одинцова и Химок. Сначала роботы будут привозить заказы «Яндекс Лавки», позже добавятся «Еда» и «Доставка».
«Это первый опыт Подмосковья. В качестве пилотного проекта рободоставка будет доступна в четырёх городах региона, но позднее зону действия расширят. Роботы-доставщики безопасны для участников дорожного движения. Каждый оснащён современной автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение правил дородного движения, распознавание сигналов светофора, приоритет пешеходов и транспортных средств при любом манёвре», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Он добавил, что роботы не создают помех для окружающих. Их скорость ограничена на всех участках маршрута скоростью пешехода Сейчас идёт подготовка к запуску. По районам, где появятся доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Они напоминают доставщиков, но их задача – составить подробную карту местности. Эта карта позволит доставщикам ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток.
«В Подмосковье будут работать роботы-доставщики новейшего, четвёртого, поколения. «Яндекс» представил его осенью прошлого года. Это первые выпускаемые серийно роботы компании. По возможностям они превосходят предшественников. Например, у них более высокая проходимость, они проще в производстве и обходятся дешевле. До конца будущего года «Яндекс» выпустит 20 000 роботов-доставщиков четвёртого поколения», – поделились планами в компании.Как отметили в министерстве, сейчас рободоставка уже обходится в ту же сумму, что и доставка курьером, а по мере распространения роботов услуга будет дешеветь.
Сейчас рободоставка доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурине и Иннополисе. Роботы уже проехали по этим городам более двух миллионов километров и выполнили свыше миллиона заказов.