В четырёх подмосковных городах с апреля впервые заработают роботы-доставщики

24 марта 2026, 15:20

Рободоставка «Яндекса» заработает в Московской области в апреле. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Воспользоваться такой услугой смогут жители четырёх городов – Долгопрудного, Люберец, Одинцова и Химок. Сначала роботы будут привозить заказы «Яндекс Лавки», позже добавятся «Еда» и «Доставка».

«Это первый опыт Подмосковья. В качестве пилотного проекта рободоставка будет доступна в четырёх городах региона, но позднее зону действия расширят. Роботы-доставщики безопасны для участников дорожного движения. Каждый оснащён современной автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение правил дородного движения, распознавание сигналов светофора, приоритет пешеходов и транспортных средств при любом манёвре», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«В Подмосковье будут работать роботы-доставщики новейшего, четвёртого, поколения. «Яндекс» представил его осенью прошлого года. Это первые выпускаемые серийно роботы компании. По возможностям они превосходят предшественников. Например, у них более высокая проходимость, они проще в производстве и обходятся дешевле. До конца будущего года «Яндекс» выпустит 20 000 роботов-доставщиков четвёртого поколения», – поделились планами в компании.