Обновлённый водозаборный узел в Яхроме обеспечит чистой водой 7500 жителей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко проверили ход реконструкции ВЗУ №1 в Яхроме Дмитровского муниципального округа. Водозаборный узел построили в 1961 году, и масштабные ремонтные работы проводятся на нём впервые.
ВЗУ обслуживает 7500 жителей Яхромы. Сегодня строительная готовность объекта – 99%. Реконструкция ещё продолжается, однако люди уже с апреля получают качественную воду.
«Специфика нашего региона такова, что в воде очень много железа. Поэтому у нас действует самая большая программа по водоподготовке в стране. Мы убираем железо и другие примеси. В Яхроме был запрос жителей на новую водозаборную станцию, и мы её построили. Сейчас наша задача – убедиться, что семьи, которые пользуются этой водой, пьют её, готовят, стирают, реально почувствовали эти перемены», – сказал Воробьёв.
Как отметили жители в разговоре с губернатором, из кранов больше не идёт ржавая вода, исчезли неприятные запахи.
«Я живу в Яхроме 85 лет, и такая чистая вода у нас в городе появилась впервые! Никакого запаха и ржавчины. Мы, домохозяйки, сразу видим: теперь сантехника абсолютно чистая, без постоянных рыжих потёков. Яхромчане очень довольны, что для них построили такое сооружение», – сказала местная жительница Лариса Калугина.При реконструкции специалисты столкнулись с тем, что ВЗУ находится в местности со сложным рельефом. Понадобились уникальные подготовительные работы. Была возведена большая железобетонная подпорная стена длиной 136 метров, которая обеспечила устойчивость территории для строительства.
Сегодня все основные работы уже выполнены: отремонтированы скважины глубиной 150-180 метров, построены станция обезжелезивания и насосная станция, установлены два наземных резервуара для чистой воды общим объёмом 1500 кубометров, смонтировано оборудование для ультрафиолетового обеззараживания воды. На территории уложен асфальт, разбиты газоны, установлены ограждения.
«Этот водозаборный узел мы начали реконструировать в 2023 году. Раньше здесь фиксировали повышенное содержание железа и мутность. Сейчас все показатели приведены в норму. Воду подают людям в кристально чистом виде», – рассказал главный инженер «Дмитровского водоканала» Владимир Яшин.На объекте установлены камеры, датчики, расходомеры и диспетчерский пульт. Модернизация позволяет автоматизировать сложные процессы и повысить уровень контроля.
«Я работаю здесь 28 лет. Раньше всё было по-другому: у нас огромная территория, а скважины приходилось обходить пешком. Сейчас условия труда и уровень оснащения просто несравнимы. Мы переехали в современное здание, где установлена умная электроника. Работать стало намного легче. Благодаря полной автоматизации отпала необходимость вручную переключать задвижки – насосы работают на электронике», – рассказала машинист насосных установок Ирина Семикова.
В округе реализуется большая программа по водоснабжению и водоотведению. Уже полностью обновили водозабор на ул. Пушкинской в Дмитрове и сети в Яхроме, установили современные станции очистки воды в восьми населённых пунктах.
В ближайших планах – капремонт ВЗУ №2 в Яхроме, в посёлке Луговой, сетей водоснабжения в Дмитрове. Специалисты приступают к модернизации центральных очистных сооружений Дмитрова мощностью 30 000 кубометров в сутки. Они обеспечивают около 70 000 жителей. Работы должны завершиться в 2029 году.
«Сегодня в Яхроме мы вместе с губернатором проинспектировали ход реконструкции водозаборного узла на улице Рабочей. Эта станция обеспечит чистой питьевой водой свыше 7500 человек. На качественную питьевую воду в муниципалитете огромный запрос. Дмитровский городской округ сегодня – один из лидеров региона по темпам обновления коммунальной инфраструктуры. За последние годы коммунальные сети Яхромы и Дмитрова приведены в должный вид и сегодня соответствуют самым современным стандартам», – отметил Кравченко.В этом году в Подмосковье построят и капитально отремонтируют более 300 котельных, БМК и ЦТП, порядка 250 километров теплосетей. Работы выполняют по государственной и инвестиционной программам, а также в рамках концессионного соглашения с «Газпромом».