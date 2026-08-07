Обновлённый водозаборный узел в Яхроме обеспечит чистой водой 7500 жителей

07 августа 2026, 16:09

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко проверили ход реконструкции ВЗУ №1 в Яхроме Дмитровского муниципального округа. Водозаборный узел построили в 1961 году, и масштабные ремонтные работы проводятся на нём впервые.





ВЗУ обслуживает 7500 жителей Яхромы. Сегодня строительная готовность объекта – 99%. Реконструкция ещё продолжается, однако люди уже с апреля получают качественную воду.

«Специфика нашего региона такова, что в воде очень много железа. Поэтому у нас действует самая большая программа по водоподготовке в стране. Мы убираем железо и другие примеси. В Яхроме был запрос жителей на новую водозаборную станцию, и мы её построили. Сейчас наша задача – убедиться, что семьи, которые пользуются этой водой, пьют её, готовят, стирают, реально почувствовали эти перемены», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Я живу в Яхроме 85 лет, и такая чистая вода у нас в городе появилась впервые! Никакого запаха и ржавчины. Мы, домохозяйки, сразу видим: теперь сантехника абсолютно чистая, без постоянных рыжих потёков. Яхромчане очень довольны, что для них построили такое сооружение», – сказала местная жительница Лариса Калугина.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Этот водозаборный узел мы начали реконструировать в 2023 году. Раньше здесь фиксировали повышенное содержание железа и мутность. Сейчас все показатели приведены в норму. Воду подают людям в кристально чистом виде», – рассказал главный инженер «Дмитровского водоканала» Владимир Яшин.



«Я работаю здесь 28 лет. Раньше всё было по-другому: у нас огромная территория, а скважины приходилось обходить пешком. Сейчас условия труда и уровень оснащения просто несравнимы. Мы переехали в современное здание, где установлена умная электроника. Работать стало намного легче. Благодаря полной автоматизации отпала необходимость вручную переключать задвижки – насосы работают на электронике», – рассказала машинист насосных установок Ирина Семикова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сегодня в Яхроме мы вместе с губернатором проинспектировали ход реконструкции водозаборного узла на улице Рабочей. Эта станция обеспечит чистой питьевой водой свыше 7500 человек. На качественную питьевую воду в муниципалитете огромный запрос. Дмитровский городской округ сегодня – один из лидеров региона по темпам обновления коммунальной инфраструктуры. За последние годы коммунальные сети Яхромы и Дмитрова приведены в должный вид и сегодня соответствуют самым современным стандартам», – отметил Кравченко.