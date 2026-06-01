Назван срок завершения благоустройства Богородского бульвара в Ногинске

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Богородский бульвар, общая площадь которого составляет 3,8 гектара, благоустраивают в Ногинске. Открытие обновлённого пространства запланировано на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.





Бульвар связывает три ногинских микрорайона — Центральный, Старое Заречье и Новое Заречье. В основу концепции благоустройства легла история местной текстильной промышленности.





«Сейчас на бульваре проводят демонтажные работы, а также устраивают основание пешеходных дорожек и фонтана, занимаются инженерными коммуникациями, укладкой плитки и озеленением», — говорится в сообщении.