В парках Подольска проведут бесплатную вакцинацию домашних собак
Мобильные ветеринарные пункты будут работать в парках и скверах округа Подольск в июне. Владельцы собак смогут там привить и чипировать своих питомцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Прививку от бешенства будут делать бесплатно, а желающие смогут оплатить комплексную вакцину. При чипировании заплатить придётся только за сам микрочип.
«2 июня ветеринарный пункт откроется в лесопарке «Берёзки, 11 июня — в сквере 200-летия Подольска, 15 июня – в лесопарк «Елочки», а 22 июня – в парк «Дубрава», — говорится в сообщении.Предварительная запись не требуется. С собой нужно будет взять ветпаспорт питомца и документы, удостоверяющие личность хозяина.
В администрации округа уточнили, что в лесопарке «Берёзки» ветеринары будут работать с 14:00 до 16:00 у площадки для выгула собак.