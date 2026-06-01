В парках Подольска проведут бесплатную вакцинацию домашних собак

01 июня 2026, 10:31

Мобильные ветеринарные пункты будут работать в парках и скверах округа Подольск в июне. Владельцы собак смогут там привить и чипировать своих питомцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Прививку от бешенства будут делать бесплатно, а желающие смогут оплатить комплексную вакцину. При чипировании заплатить придётся только за сам микрочип.





«2 июня ветеринарный пункт откроется в лесопарке «Берёзки, 11 июня — в сквере 200-летия Подольска, 15 июня – в лесопарк «Елочки», а 22 июня – в парк «Дубрава», — говорится в сообщении.