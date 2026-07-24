Подмосковные травматологи сохранили подростку сустав после неудачного прыжка в воду

24 июля 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы сохранили подростку сустав после неудачного прыжка в воду. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мальчика доставила в клинику бригада скорой помощи. Травму коленного сустава юный пациент получил из-за удара о камень. После обследования у него выявили открытый острокольчатый перелом правого надколенника со смещением отломков, кровоизлияние в полость сустава и повреждение связки надколенника. Требовалось хирургическое вмешательство.

«Ребёнку обработали рану правого коленного сустава, удалили костные осколки и восстановили анатомическую целостность связки правого надколенника. Это сложное, но крайне важное вмешательство, которое позволяет сохранить функцию коленного сустава и даёт шанс вернуть пациента к активной жизни», – рассказал травматолог-ортопед МОДКТОБ Георгий Труммель.